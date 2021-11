Il Black Friday di Huawei è già iniziato: sconti fino al 30 Novembre su tanti prodotti

Il Black Friday 2021 di Huawei è già partito oggi, 18 Novembre 2021, e permetterà fino al 30 Novembre di godere di sconti ed offerte speciali su Huawei Store.

Huawei MateBook 14S, il laptop della popolare serie MateBook è in offerta a 1.399 Euro (100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino) per la versione con processore Intel i7 di undicesima generazione, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte. Coloro che lo acquisteranno, inoltre, riceveranno in regalo Huawei FreeBuds Pro, Huawei Bluetooth Mouse ed un''estensione della garanzia di un anno.

Huawei MateBook D 5, invece, da domani 19 Novembre sarà disponibile a 549,90 Euro anzichè 699 Euro, nella configurazione con Intel Core i5 di decima generazione ed 8/256GB.

In offerta anche Huawei MateView GT da 34 pollici, a 449,90 Euro anzichè 549 Euro, mentre nel comparto audio troviamo a partire dal 20 Novembre le Huawei FreeBuds 4 a 99,99 Euro con Mini Speaker in regalo fino al 24 Novembre. Le Huawei FreeBuds 4i invece saranno disponibili a 59,90 Euro, invece di 89 Euro.

Non potevano mancare ovviamente in sconto i prodotti indossabili: Huawei Watch GT3 nelle versioni da 42 e 46mm sono disponibili con le Huawei FreeBuds 4i in omaggio.

Huawei Watch Fit Mini invece passa a 79,90 Euro anzichè 99 Euro, mentre Huawei Watch Fit Elegant è disponibile a 99,90 Euro con Huawei Scale 3 in regalo.

Tra gli smartphone, invece, segnaliamo la promozione su Huawei Nova 9 a 499,90 Euro con in regalo Huawei FreeBuds Pro, custodia protettiva, estensione della garanzia di sei mesi ed un omaggio su Huawei Store.

Tutte le promozioni sono disponibili direttamente sull'Huawei Store.