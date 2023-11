Black Friday, iPhone 15 ed iPhone 15 Pro in offerta su Amazon al minimo storico

È arrivato il Black Friday 2023, e siamo qui a raccontarvi le migliori offerte proposte dalle catene di distribuzione. Amazon in questo venerdì nero dello shopping permette di acquistare al minimo storico iPhone 15 ed iPhone 15 Pro.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 15 (128 GB) - Rosa: 869 Euro

869 Euro Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - Titanio nero: 1279 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, mentre non sono presenti indicazioni di alcun tipo in merito alla scadenza dell'offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio. Dati alla mano, si tratta dei prezzi più bassi raggiunti dai due dispositivi Apple sul marketplace.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Ricordiamo che in occasione del Black Friday 2023, e del periodo di Natale, Amazon permette di effettuare il reso per gli acquisti completati entro il 31 Dicembre 2023 fino al 31 Gennaio 2024. Il colosso di Seattle è solita applicare questa nuova politica in occasione del periodo natalizio dal momento che sempre più persone si affidano ad Amazon per i regali di Natale.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdervi nemmeno una delle offerte.