Black Friday, in Italia stimato giro d'affari da 2 miliardi di Euro

Siamo sempre più vicini al Black Friday 2019 ed anche le principali società di analisi si stanno adoperando per capire quale sarà l'impatto del "Venerdì Nero dello Shopping" nel nostro paese. In nostro soccorso arriva una ricerca condotta da eBay e riportata da Ansa, secondo cui gli italiani spenderanno in media 116 Euro.

Complessivamente è stimato un giro di affari di 2 miliardi e 380 milioni di Euro, che interesserà 20,5 milioni di italiani, a dimostrazione di come ormai il Black Friday rappresenti un appuntamento fisso per portare a casa i regali di Natale a prezzi scontati.

Secondo eBay le categorie più gettonate saranno l'elettronica (indicata dal 62% degli intervistati), l'abbigliamento, scarpe ed accessori (43%), gli articoli per la casa e giardino (14%) ed il fai da te (12%).

La piattaforma d'aste, che proprio oggi ha annunciato le offerte che metterà in campo a partire dal 25 Novembre, sostiene che tra il 2014 ed il 2018 gli acquisti degli italiani in questa giornata sono cresciuti del 60%, anche tra le persone con l'età media più alta. Infatti, è emerso che un intervistato su due nella fascia d'età tra 55 e 64 anni, ha effettuato almeno un acquisto durante il Black Friday.

Per il 2019 il trend è destinato a continuare, il 56% degli italiani infatti ha confermato la propria intenzione di approfittare delle promozioni, ed infatti il 73% la considera un'iniziativa positiva.

eBay anche quest'anno lancerà l'iniziativa "eBay dona per te": durante il Black Friday per ogni oggetto acquistato nella pagina "Imperdibili" donerà 1 Euro a Make-A-Wish Itaia Onlus.