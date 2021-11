Black Friday Mediaworld: oltre 200 Euro di sconto sul Samsung Galaxy S21

Mentre si inizia a parlare del Galaxy S22, Mediaworld nell'ambito del Black November propone degli interessanti sconti, che superano anche i 200 Euro, sui Galaxy S21 5G.

Il Samsung Galaxy S21 5G con 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 669 Euro, con un risparmio di 210 Euro rispetto agli 879 Euro precedenti. In offerta c'è anche la variante da 256 gigabyte, a 719 Euro, dagli 829 Euro imposti dal produttore.

Le stesse promozioni sono disponibili sulle colorazioni Phantom White, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom Violet. Gli smartphone non sono brandizzati da alcun operatore e la disponibilità è immediata, con possibilità di effettuare il pagamento a rate a tan e taeg 0% secondo le condizioni vantaggiose.

Le due offerte rientrano nel Black November, ovvero la marcia d'avvicinamento di Mediaworld al Black Friday del 26 Novembre prossimo e che sarà attiva fino al 10 Novembre sia online che nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Mediaworld nelle schede prodotto sottolinea che "la confezione include S21 e cavo USB-Type C. Puoi acquistare alimentatore e auricolari scegliendoli tra gli accessori proposti". Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero essere poche e quindi il prodotto potrebbe andare esaurito rapidamente.