Black Friday Mediaworld: 31% di sconto su un notebook Lenovo con SSD da 512Gb

Continua il "Vero Vero Vero Black Friday di Mediaworld", il volantino lanciato dalla catena di distribuzione che ci accompagnerà al Black Friday di fine Novembre 2022. Nonostante manchino ancora diverse settimane, però, sono già tante le offerte proposte dal distributore.

Sul notebook Lenovo IdeaPad 3 viene proposto uno sconto del 31% che porta il prezzo a 549 Euro, dai 799 Euro di listino.

Il laptop in questione sfoggia uno schermo da 15,6 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel ed aspect radio di 16:9, ed è basato sul processore AMD Ryzen 7 3700U con scheda grafica AMD Radeon RX Vega 10. A ciò si aggiungono 12 gigabyte di RAM DDR4 ed SSD da 512 gigabyte.

Mediaworld permette di effettuare il ritiro in negozio a stretto giro di orologio, già entro il 18 Novembre 2022, selezionando il punto vendita più vicino. La consegna a casa invece ha un costo di 9,99 Euro (da aggiungere al totale direttamente nel carrello) ed avviene in pochi giorni. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione di un anno per guasto, danni e furto a 99,99 Euro o quella di livello due che include la protezione per un anno da guasti, due anni per danni e 2 anni per furto al prezzo di 159,99 Euro.