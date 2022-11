Black Friday Mediaworld: 41% di sconto su un TV LG OLED da 55 pollici 2022

In occasione del Black Friday, Mediaworld propone uno sconto del 41% su un TV LG OLED da 55 pollici del 2022, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro.

Il modello interessato è l'OLED 55CS6LA, dotato di pannello OLED da 55 pollici, che può essere acquistato a 999 Euro, i 41% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Mediaworld garantisce la consegna tra il 25 Novembre ed il 6 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine oggi, ma purtroppo non è possibile scegliere il ritiro in negozio in tutti i punti vendita: come sempre attraverso il tool dedicato si può cambiare lo store più vicino per capire se è disponibile.

Oltre al pannello OLED, il TV è basato sul processore a9 di quinta generazione con Intelligenza Artificiale e Dynamic Tone Mapping Pro. Garantito anche il supporto al Dolby Atmos e Dolby Vision IQ, oltre che alla modalità Filmmaker Mode che assicura che il rapporto d'aspetto, la fluidità dei fotogrammi ed i colori siano esattamente come pensati dai registi e come dovrebbero essere. Fronte gaming, è garantito il supporto fino al 4K a 120fps con VRR, NVIDIA G-SYNC ed AMD FreeSync Premium. Fronte software, segnaliamo la presenza di webOS 22 con telecomando puntatore che permette di navigare velocemente l'interfaccia grafica.