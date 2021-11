Ultimo giorno di Black Friday Mediaworld: 5 TV DVB-T2, smartphone e laptop da non perdere

Il Black November Mediaworld sta per concludersi: oggi è, infatti, l’ultima giornata di grandi sconti per il mese di novembre 2021, salvo sorprese per il vero Black Friday. Vediamo, dunque, alcuni prodotti in offerta da non perdere. In particolare, di seguito troverete 5 smart TV DVB-T2, smartphone e laptop a prezzi stracciati.

Partiamo dall’unico dispositivo mobile della lista odierna, ovvero Samsung Galaxy S21 5G a 719 Euro anziché 929 Euro. Si tratta del modello dotato di 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, accompagnati sotto la scocca dal chipset octa-core Exynos 2100 a 2,9 GHz di frequenza massina e dalla batteria da 4.000 mAh. Lato fotocamera troviamo tre sensori posteriori (12 MP principale Dual Pixel + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo) e uno anteriore da 10 MP. Il display, infine, è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici Full HD+.

Passando subito ai televisori troviamo, in ordine di prezzo, il modello Samsung QE50Q80A 2021 scontato da 1.499 Euro a 849 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Lo schermo è un QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 120Hz e supporto a HLG e HDR10+ lato video, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, infine, è Tizen.

Segue il televisore LG OLED55A16LA 2021 dotato, come da nome di modello, di pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e supporto a HDR, HLG e HDR10, oltre che a Dolby Vision IQ. Il decoder audio in dotazione è il Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è WebOS 6.0. In questo caso il prezzo è pari a 969 Euro anziché 1.499 Euro.

Chiude il trio di televisori il modello Sony XR65X92J della famiglia Bravia XR 2021 scontato da 1.699 Euro a 1.099 Euro. Si tratta di un’esclusiva Mediaworld, ergo non accessibile tramite altri rivenditori. Qui troviamo uno schermo Full-Array LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, supporto a HLG / HDR10 / Dolby Vision, certificato IMAX Enhanced, Dolby Atmos e sistema operativo Google TV, ovverosia Android 10.

Conclude l’elenco, quindi, il notebook touchscreen Samsung Galaxy Book S con schermo LCD Full HD da 13,3 pollici, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM e processore Intel Core i5-L16G7 da 1,4 GHz base e 3 GHz Turbo. Il prezzo di questo prodotto è pari a 1.229 Euro anziché 749 Euro, ma è acquistabile in offerta soltanto tramite il sito ufficiale Mediaworld.

Se siete interessati esclusivamente a computer portatili, giusto ieri abbiamo trattato le offerte migliori su Chromebook e laptop da Mediaworld.