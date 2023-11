Black Friday Mediaworld: quasi 600 Euro di sconto su un laptop Lenovo

In occasione del Black Friday di Mediaworld, che scadrà il 12 Novembre 2023, Mediaworld propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio Lenovo IdeaPad, su cui è possibile risparmiare quasi 600 Euro.

Si tratta del Lenovo IdeaPad 5 Pro, che nella variante con schermo da 16 pollici, processore Intel Core i5 12500H, Intel Arc A370M, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte può essere acquistato ad 899,99 Euro, in calo dai 1499 Euro di listino. Mediaworld propone la consegna a casa tra il 7 ed il 9 Novembre 2023, se si effettua l’ordine in giornata odierna, a 2,99 Euro, mentre il ritiro in negozio gratuito è possibile dal 10 Novembre 2023 nel punto vendita più vicino.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione per guasto, danno e furto a 189,99 Euro, mentre il ritiro dell’usato RAEE è gratuito.