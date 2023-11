Il Black Friday di Mediaworld continua: nuovi sconti fino al 22 novembre

In aggiunta ai nuovi sconti solo online di Unieuro, continua anche il Black Friday di Mediaworld che fino al 22 Novembre 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti.

Nel comparto telefonia, l’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile a 749 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S23 da 128 gigabyte viene proposto a 699 Euro, con un risparmio di 30 Euro dai 729,99 Euro imposti dal produttore. In sconto anche lo Xiaomi 13T da 256 gigabyte, a 499 Euro, mentre Apple Watch SE Gps Only con cassa da 40mm in alluminio passa a 239 Euro, con un risparmio di 30 Euro. Tra gli altri sconti segnaliamo anche quello su iPhone 15 Plus da 128 gigabyte, a 1049 Euro.

Fronte computer e smart home, invece, segnaliamo il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici a 499 Euro, dai 549 Euro di listino, mentre l’MSI GF63 Thin da 15,6 pollici può essere acquistato a 799 Euro e l’HP 15S da 15,6 pollici con Intel Core i5 passa a 599 Euro.

L’iPad da 10,9 pollici di decima generazione invece passa a 489 Euro, mentre il monitor Odyssey G5 da 27 pollici viene proposto a 199 Euro, rispetto ai 229 Euro di listino.

Per quanto concerne i TV, invece, l’LG OLED55C34LA da 55 pollici è disponibile a 1209 Euro, mentre il Samsung UE75CU7170UXZT da 75 pollici passa a 769 Euro, dai 785,99 Euro di listino.

La lista completa degli sconti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.