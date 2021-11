Il Black Friday di Mediaworld continua con tanti sconti sugli accessori da gaming

Nel giorno in cui prendono il via i Windows 11 Days di Mediaworld, la catena di distribuzione raddoppia e oggi lancia un volantino che permetterà fino al 28 novembre 2021 di acquistare tanti prodotti da gaming a prezzo scontato.

Qui troviamo la sedia Nacon PCCH-310 a 94,99 Euro, rispetto ai 129,99 Euro di listino, ma anche le cuffie da gaming Logitech G435 a 64,99 Euro, dai 79,99 Euro di listino.

Non mancano le promozioni su accessori e periferiche per PC: il range extender FRITZ! Repeater 6000 è disponibile a 199,99 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 249,99 Euro imposti dal produttore, mentre il D-Link DAP-1620 passa a 32,99 Euro.

Tra gli accessori per tablet troviamo la smart keyboard Apple per iPad da 10,2 pollici a 139 Euro, con un risparmio di 179 EUro, mentre la Logitech Combo Touch per iPad Pro 11 che fa da tastiera e custodia è disponibile a 165,99 Euro, rispetto ai 199,99 Euro di listino. L'hard disk portatile SanDisk da 1 terabyte invece passa a 139,99 Euro, mentre l'SSD interno SATA III Kingston SA400S37 è disponibile a 49,99 Euro.

Per tutti i dettagli sulle spese di spedizione e sui tempi d'arrivo, vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti. La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.