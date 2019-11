Il Black Friday di Mediaworld inizia in anticipo: parte a mezzanotte il nuovo volantino!

Dopo le offerte in anteprima proposte da qualche giorno, il Black Friday di Mediaworld è pronto a partire. Alla mezzanotte tra il 27 e 28 Novembre sarà disponibile sul sito web la promozione "Facciamo neri i prezzi", che da domani approderà anche negli Store.

Secondo uno studio condotto da GFK Italia, il 65% degli italiani intende acquistare almeno un prodotto da regalare per Natale durante il Black Friday.

Mediaworld a tal proposito già da qualche giorno ha annunciato il volantino che sarà accessibile in 117 negozi sparsi in tutta la Penisola, oltre che sul sito web.

Saranno tantissimi i prodotti in offerta: la catena di distribuzione parla di centinaia di prodotti best seller in offerta per i propri utenti.

"Quest’anno il nostro Black Friday ha messo ancora di più il Cliente al centro: insieme siamo pronti a “Far neri i prezzi” con un’offerta che siamo sicuri risponde alle esigenze del Cliente in termini di soluzioni proposte, vastità dell’offerta e omnicanalità della comunicazione" ha dichiarato Luca Bradaschia, COO di Mediaworld Italia, a cui ha fatto eco il CPO, secondo cui il Black Friday rappresenterà la giusta opportunità per portare a casa qualche prodotto tech: si va dal classico smartphone a tutte le soluzioni per la casa intelligente.

Insomma, Mediaworld è quanto mai pronta a far risparmiare gli utenti. Vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le offerte.