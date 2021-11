Black Friday Mediaworld: laptop da gaming Acer con RTX 3070 a 450 Euro in meno

Le offerte del Black Friday 2021 da Mediaworld oggi sono ripartite per offrire il “bis” ai consumatori italiani. La catena di distribuzione ha così rilanciato altre promozioni su una nuova gamma di prodotti, tra i quali figura anche un laptop da gaming Acer Predator con RTX 3070 a 450 Euro in meno.

Di che computer si tratta, esattamente? È il modello Acer Predator Triton PH315-53, dotato del processore Intel Core i7-10750H con 2,6 GHz di clock base e 5 GHz Turbo e 16 GB di RAM DDR4 con supporto all’espansione fino a 32 GB. Lato archiviazione figura una SSD da 1024 GB, mentre il display è un pannello IPS Full HD (1920 x 1080) da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. La scheda video in dotazione, come detto, è la ultima NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria video. Infine, il sistema operativo è Windows 10 Home al primo lancio, ma supporta Windows 11.

Mediaworld, nel contesto del Black Friday, propone Acer Predator Triton a 1.559 Euro anziché 1.999 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate Tasso Zero per un totale di 20 mensilità da 77,95 Euro. Sarà importante tenere sott’occhio la disponibilità online, oppure recarsi presso un negozio Mediaworld per ottenere maggiori informazioni sul notebook: al momento della scrittura dell’articolo, infatti, risulta essere non disponibile.

Intanto, anche Euronics lancia il volantino Black Friday 2021 nei punti vendita SIEM collocati tra centro e sud Italia.