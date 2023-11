Black Friday Mediaworld: i migliori sconti su smartphone e smartwatch

Con il nuovo volantino del Black Friday di Mediaworld, la catena di distribuzione propone tantissimi sconti anche su smartphone, smartwatch ed in generale prodotti legati al mondo della telefonia. Vediamo quali sono i più interessanti.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile a 749 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino, ma tra le offerte segnaliamo anche l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio a 239 Euro piuttosto che 269 Euro.

In sconto anche il Samsung Galaxy S23 5G da 128 gigabyte, che viene proposto a 699 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 779 Euro precedenti, mentre il Samsung Watch 4 da 40mm è disponibile in offerta a 119 Euro, 20 Euro in meno dai 139,99 Euro precedenti.

Cala ulteriormente il prezzo di iPhone 11 da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 549 Euro, mentre il Samsung Galaxy A34 5G da 128 gigabyte può essere acquistato a 259 Euro, in calo di 40 Euro rispetto ai 299 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta relativi al comparto della telefonia può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sul pagamento a rate o le opzioni di finanziamento vi rimandiamo alle singole pagine.