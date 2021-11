Black Friday Mediaworld: le offerte migliori su Chromebook e laptop Acer, HP e Samsung

Il Black Friday anticipato di Mediaworld sta per finire: la sua conclusione è infatti fissata per domani, 10 novembre 2021. Nelle ultime giornate abbiamo già trattato molte promozioni proposte dalla catena di distribuzione, e lo faremo anche oggi con 5 Chromebook e computer portatili HP, Acer e Samsung in sconto.

Si parte dal modello entry-level HP 14A-NA0021NL, Chromebook che scende da 349 Euro a 269 Euro pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Esso giunge con processore Intel Celeron N4020 con clock massimo di 2,8 GHz, 64 GB di memoria flash, 4 GB di RAM DDR4, scheda grafica condivisa Intel UHD 600 e schermo WLED Full HD da 14 pollici. Altrimenti, potrete aggiudicarvi il Chromebook HP 14A-NA0028NL a 389 Euro al posto di 469 Euro, dove le differenze sono la dotazione di 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e CPU Intel Pentium N5030 da 3,1 GHz di clock, mentre lo schermo non è Full HD ma HD Ready (1366x768 pixel).

Passando ai computer portatili di fascia medio-alta troviamo il laptop Acer Swift 3 SF314-43-R31A scontato da 769 Euro a 629 Euro, dotato di CPU AMD Ryzen 5 5500U da 4 GHz di clock Boost, 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di archiviazione in formato SSD e schermo LCD Full HD da 14 pollici. Questo computer è pure pronto all’aggiornamento a Windows 11, mentre al lancio dispone di Windows 10 Home preinstallato.

Segue quindi il notebook 2 in 1 Acer Spin 3 SP314-54N-56M8 con schermo touchscreen da 14 pollici Full HD, SSD per 512 GB, 8 GB di RAM DDR4 e CPU Intel Core i5-1035G4 da 3,7 GHz Turbo, mentre la scheda grafica integrata è il chip Intel Iris Plus. Nella confezione di vendita sarà inclusa una penna stilo. Il prezzo è pari a 699 Euro anziché 899 Euro, sempre pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

Conclude la nostra lista odierna il notebook Samsung Galaxy Book S che scende da 1.229 Euro a 749 Euro, dotato di schermo touchscreen LCD Full HD da 13,3 pollici, 8 GB di RAM LPDDR4, processore Intel Core i5-L16G7 da 3 GHz di clock massimo, 256 GB di SSD lato archiviazione e chip grafico integrato Intel UHD Graphics.

Chi è invece a caccia di smartphone, potrà accedere a diverse offerte su telefoni OPPO e OnePlus sempre in occasione del Black Friday 2021 da Mediaworld.