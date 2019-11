Black Friday Mediaworld: oggi sconti su iPhone, iPad, TV LG OLED e Surface

Secondo giorno della marcia d'avvicinamento di Mediaworld al Black Friday 2019, ed arrivano nuove offerte. Dopo quelle ieri, oggi è la volta di un nuovo volantino che vede la presenza di tantissimi prodotti Apple.

Tra gli sconti di oggi troviamo iPhone Xr da 64 gigabyte al prezzo di 579 Euro, per un risparmio di circa 200 Euro rispetto al prezzo di listino di 739 Euro imposto dal produttore. Debutta anche iPad del 2019 di Apple, con la versione WiFi Only e 32 gigabyte di memoria, a soli 299 Euro rispetto ai 389 Euro del catalogo della Mela Morsicata.

In offerta non poteva mancare il classico TV, ed infatti troviamo l'LG Smart TV 55E9PLA da 55 pollici OLED, a 1799 euro, per un risparmio di 1200 Euro se si conta che il prezzo di listino è di 2999 Euro.

Ad 849 Euro invece è possibile portare a casa il bundle contenente il Microsoft Surface Pro 7 con processore Intel Core i5-1035G4 e la cover con tastiera. Il risparmio è di 134,99 Euro.

La scopa ricaricabile Hoover che garantisce un'autonomia di 20 minuti invece è disponibile a 94,99 Euro, rispetto ai 149,99 Euro di listino.

Mediaworld proporrà tanti sconti fino al 28 Novembre, quando partirà il volantino "Facciamo Neri i Prezzi" del Black Friday.