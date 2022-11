Black Friday Mediaworld, OPPO Find X5 in offerta a 400 euro in meno

In giornata abbiamo già proposto una importante offerta su un TV LG OLED del 2022 da Mediaworld, ma è il momento di tornare dalla medesima catena di distribuzione per parlarvi dello sconto di 400 euro sull’OPPO Find X5, modello di ultima generazione proposto al 39,94% in meno.

Lo smartphone OPPO Find X5 di fascia alta in questione ha un totale di 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile tramite microSD. Sotto la scocca si trovano poi 8 GB di RAM, SoC Qualcomm Snapdragon 888 e batteria da 4.800 mAh con ricarica a 80W. Il display è un AMOLED da 6,55 pollici, mentre lato fotocamera troviamo tre sensori posteriori (50 MP grandangolare + 50 MP ultra-grandangolare + 13 MP tele) e uno anteriore da 32 megapixel.

Mediaworld propone questo smartphone a 599,99 euro per il Black Friday 2022, al posto dei 999 euro di listino. La consegna a domicilio va però pagata a parte, a 4,99 euro, e richiede pochi giorni di attesa. In alternativa, è possibile organizzare il ritiro gratuito presso il punto vendita Mediaworld più vicino. Specifichiamo, infine, che questa offerta riguarda il modello colore Nero, in quanto la versione bianca non risulta più disponibile.

