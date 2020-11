Black Friday Mediaworld: Samsung Galaxy S20 FE e TV Sony OLED da 55' in offerta

Continua la marcia d’avvicinamento di Mediaworld al Black Friday del 27 Novembre, con una serie di promozioni che sono già iniziate lo scorso 9 Novembre e termineranno il 18, quando la catena di distribuzione lancerà il nuovo volantino.

Nella giornata odierna ci soffermiamo su due promozioni molto interessante proposte dal negozio online su due categoria di prodotti interessanti: gli smartphone ed i televisori.

Il Samsung Galaxy S20 FE infatti è disponibile a 569 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino, con ritiro in negozio gratuito. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 28,45 Euro al mese. Lo smartphone include 128 gigabyte di storage e 6 gigabyte di memoria, oltre che una fotocamera posteriore tripla.

In sconto anche il TV Sony OLED KD55A8 da 55 pollici, a 1399 Euro, 600 Euro in meno dai 1999 Euro imposti dal produttore. Anche in questo caso la consegna a casa non è gratuita, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero. Il televisore dispone di un pannello OLED 4K ed è dotato anche di un tuner digitale DVB-T2 HEVCe e satellitare DVB-S2, ma integra anche le casse con potenza in uscita di 30W.