Black Friday MediaWorld, Samsung Galaxy Z Flip4 scontato di oltre 300 euro

Non sono disponibili solamente offerte su smartphone Xiaomi da MediaWorld. Infatti, nell'ambito del Black Friday sono stati lanciati parecchi sconti. Tra questi, troviamo un'offerta non di poco conto sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4.

Infatti, quest'ultimo viene adesso venduto a 846 euro sul portale MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della nota catena, solitamente il costo del modello da 128GB sarebbe di 1.149 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 26,37%. In parole povere, lo sconto è di 303 euro. Il Black Friday MediaWorld proseguirà fino al 29 novembre 2022. Ricordatevi in ogni caso che, come previsto ufficialmente da Samsung, il caricatore non è presente in confezione.

In questo contesto, potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata a quanto proposto anche dagli altri principali store online. Ad esempio, Amazon Italia propone adesso lo smartphone a 858,98 euro (con caricatore incluso), mentre da Unieuro il prezzo dello smartphone pieghevole è ora di 846 euro (senza caricatore). Al netto di questo, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Flip4 (uscita ad agosto 2022).

Per il resto, se volete restare aggiornati sulle offerte disponibili per il Black Friday 2022, potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti. In alternativa, potrebbe interessarvi consultare la pagina riassunto del Black Friday 2022.