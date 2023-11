Il Black Friday MediaWorld sconta di oltre 200 euro un notebook con GPU RTX 4050

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su Samsung Galaxy S23 Ultra a poter mantenere elevata l'attenzione degli appassionati di tecnologia relativamente alle offerte del Black Friday lanciate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima sta proponendo uno sconto interessante anche per quel che riguarda un notebook da gaming con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello HP VICTUS 15-FA1025NL viene ora venduto a un costo pari a 999 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. È da quest'ultimo portale che si apprende che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per il prodotto era stato di 1.199,99 euro. Questo significa che si fa riferimento a uno sconto del 16,74%.

In parole povere, a conti fatti, c'è di mezzo un possibile risparmio di 200,99 euro. Considerando anche che risulta possibile usufruire della consegna gratuita online, capite bene che l'offerta potrebbe potenzialmente risultare ghiotta per più di qualcuno. In ogni caso, vale la pena notare che tutto rientra nell'iniziativa Black Friday Gran Finale di MediaWorld, che proseguirà fino al 30 novembre 2023.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di HP VICTUS 15-FA1025NL, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, troviamo un processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.