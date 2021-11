Black Friday Mediaworld: sconti su iPhone, Apple Watch, Mac ed AirPods

Mentre continua lo sconto extra di Mediaworld nell'ambito del Black Friday 2021, la catena di distribuzione propone anche una serie di offerte sui prodotti Apple. In promozione infatti troviamo diversi modelli di iPhone, Apple Watch, Mac ed AirPods.

L'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte è disponibile a 649 Euro, con un risparmio di 70 Euro rispetto ai 719 Euro di listino.

Tra gli Apple Watch, invece, segnaliamo la riduzione su Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa in alluminio grigio siderale da 42mm e cinturino sport nero, che viene proposto a 199,99 Euro, rispetto ai 259 Euro di lancio.

Fronte MacBook, invece, segnaliamo il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M1 8-core e GPU 8-core ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 1229 Euro, dai 1429 Euro di listino. Il laptop è disponibile in varie colorazioni, e la consegna a casa è garantita in pochi giorni. Gli utenti possono però anche scegliere il pagamento in 20 rate da 61,45 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Segnaliamo anche lo sconto sulle AirPods con case di ricarica Lightning, che passano a 99 Euro rispetto ai 149 Euro di listino.

Tra gli accessori Apple, Apple Pencil di seconda generazione è disponibile a 109 Euro, mentre quella di prima generazione è disponibile a 79 Euro. Il Magic Mouse invece viene proposto ad 85 Euro.