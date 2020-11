Black Friday Mediaworld: sconti su TV Samsung, Sony, Xiaomi ed LG

Mediaworld già da qualche giorno ha dato il via al Black Friday, con un'ampia gamma di promozioni sui televisori, che saranno attive fino al prossimo 30 Novembre. Nella sezione dedicata troviamo diversi modelli e marchi, tra cui Samsung, Sony, LG e Xiaomi.

Partendo da Samsung, l'UE75TU7090UXZT da 75 pollici è disponibile a 799 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro di listino, mentre il QE65Q60TAUXZT da 65 pollici viene proposto a 799 Euro dai 1399 Euro di listino. Per coloro che intendono portare a casa un QLED da 55 pollici, invece, il QE55Q82TATXZT da 55 pollici passa a 799 Euro.

Sony, invece, propone l'OLED KD55AG9 da 55 pollici a 1599 Euro: di listino il prezzo è di 2199 Euro, quindi il risparmio è di 600 Euro.

Non molto ricca l'offerta di LG, ma qui troviamo solo l'OLED CX da 65 pollici a 1999 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2499 Euro imposti dal produttore. Delle offerte sulla gamma CX abbiamo ampiamente parlato e discusso anche del motivo per cui viene etichettato come il miglior televisore per le nuove console.

Le offerte del Black Friday di Mediaworld sono disponibili direttamente sulla homepage della catena di distribuzione. Viene anche garantita la consegna gratuita su molti prodotti e la possibilità di effettuare il pagmaento a rate.