Black Friday Mediaworld: sconti su TV e smartphone Xiaomi e Samsung

Ancora offerte nel Black November di Mediaworld, l'iniziativa promozionale che ci condurrà, il prossimo 27 Novembre, al Black Friday. Quest'oggi tra gli sconti in scadenza alle 23:59 troviamo tanti smartphone e TV a marchio Xiaomi e Samsung.

Partendo dai TV, la Xiaomi Mi LED TV 4S da 43 pollici viene proposta a 299,99 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dalla società. Interessante anche lo sconto sulla Samsung UE55TU8500UXZT da 55 pollici, che passa a 499 Euro, 300 Euro in meno dai 799 Euro di listino. Scendendo di fascia troviamo anche l'OK OLD 32677NH-TB da 32 pollici a 99,99 Euro: in questo caso il risparmio è di 40 Euro.

Più ricca l'offerta sugli smartphone. qui il Galaxy A51 di Samsung, brandizzato Vodafone e nella colorazione black, lo troviamo a 259,99 Euro: lo sconto è considerevole se si tiene conto che di listino lo smartphone è venduto a 349,99 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 9S, da 64 gigabyte, anch'esso brandizzato Vodafone e nelle colorazioni blue e grey, invece, passa a 189,99 Euro: lo sconto è di 10 Euro. L'Huawei P Smart S, invece, può essere acquistato a 179,99 Euro.

La lista completa delle offerte di oggi è disponibile a questo indirizzo. Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi.