Black Friday Mediaworld: sconto su laptop Lenovo da 15,6 pollici

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è ufficialmente iniziato il Black Friday di Mediaworld e sono subito partite le promozioni sui prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i numerosi sconti ne troviamo uno su un laptop Lenovo.

Si tratta del Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici, nella variante con processore Intel Core i7 1165G7, scheda grafica Intel Iris Xe Graphics, 8GB di RAM ed SSD da 512 Gigabyte, che può essere acquistato a 579 Euro, il 3% dai 599 Euro di listino.

La consegna, a 9,99 Euro, è garantita tra il 3 e l’11 Novembre 2023, mentre il ritiro gratuito in negozio è possibile dal 7 Novembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione per un anno per guasto, due anni per danni e due anni per furto a 159,99 Euro, o un anno per guasto, danno e furto a 99,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata. Disponibile anche il ritiro dell’usato RAEE a costo zero.