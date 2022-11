Black Friday Mediaworld: smart TV Hisense da 32' a meno di 200 euro

Al netto della ottima offerta sul TV LG OLED da Mediaworld per il Black Friday 2022, presso la stessa catena di distribuzione si può trovare uno smart TV Hisense da 32” a meno di 200 euro. Non si tratta di un modello eccezionale, bensì di un low-cost perfetto per chi deve ancora passare al DVB-T2 e vuole un nuovo TV.

Si tratta per essere precisi del modello Hisense 32A4CG, il quale ha un display LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) dalla diagonale pari a 32 pollici. Non troviamo tecnologie per migliorare la qualità del feed video come HLG e HDR, tantomeno modalità gaming avanzate. Non manca però la piattaforma smart VIDAA U4.2, grazie alla quale si ottengono app preinstallate come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e DAZN.

Il prezzo di listino pari a 239 euro scende, grazie al volantino di novembre 2022, a 159 euro con consegna gratuita effettuando l’acquisto online. Altrimenti, è possibile acquistare il televisore e procedere con il ritiro presso il punto vendita Mediaworld più vicino. In aggiunta, con un minimo di 19,99 euro è possibile aggiungere protezione per guasto e prolungare la garanzia offerta dalla catena di distribuzione.

