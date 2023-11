Black Friday Mediaworld: tanti sconti sui prodotti Dyson

Insieme all’Apple Weekend di Mediaworld, continua anche il Black Friday della catena di distribuzione che come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti. Tra i brand interessati, troviamo anche Dyson.

Partendo dalle scope elettriche, il Dyson V8 è disponibile a 344,99 Euro, in calo dai 399 Euro di listino, mentre il Dyson V11 passa a 429,99 Euro, in calo dai 499 euro imposti dal produttore. In sconto però segnaliamo anche la Dyson V8 Origin a 299,99 Euro, con una riduzione di poco più di 30 Euro rispetto ai 329 Euro di listino. Sempre restando in ambito scopa elettrica, è disponibile in offerta anche il Dyson V15 Detect Absolute a 690,99 Euro, poco più di 100 Euro in meno dai 799 Euro di listino. Salendo di prezzo troviamo anche la Dyson Gen5 Detect ad 899,01 Euro, in calo dai 999 Euro di listino.

Il Dyson 360 Heurist invece viene proposto ad 862,99 Euro, dai 999 Euro di listino. Il purificatore d’aria Dyson H+C Autoreact invece è disponibile a 499,99 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.