Black Friday Mediaworld: TV LCD LG da 49 pollici a 499 Euro

Continuano anche su Mediaworld le offerte in vista del Black Friday. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il rivenditore ha lanciato l’iniziativa Total Black Friday, che prevede una serie di offerte quotidiane, che si vanno ad aggiungere altre che saranno disponibili fino al 26 Novembre.

Per la giornata di oggi, Mediaworld offre ai propri utenti un televisore LCD da 49 pollici Ultra HD 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, decoder per il digitale terrestre (DVB-T2 HEVC) e satellitare (DVB-S2) a ben 499 Euro, per un risparmio complessivo di 100 Euro sul prezzo di listino di 599 Euro.

L’offerta sarà disponibile solo per oggi, ed include anche spese di spedizione gratuite con consegna prevista tra il 24 ed il 29 Novembre.

Altra offerta particolarmente interessante è quella che riguarda il notebook HP 15-BW044NL. Si tratta di un computer basato sul processore AMD A9-Series-A9-9420 (3 GHz - 1 MB L2), accompagnato da un hard disk da 1 terabyte ed 8 gigabyte di RAM, che può essere acquistato a 349 Euro contro i 499 Euro di listino.

Per tutte le altre offerte del Total Black Friday, vi reindirizziamo a questa pagina.