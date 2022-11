Black Friday Mediaworld, TV OLED Sony 2022 a 900 euro in meno

Nella giornata seguente al rilancio del volantino Black Friday da Mediaworld, torniamo presso la detta catena di negozi alla ricerca delle migliori offerte ora attive. Questo appuntamento vede protagonista uno smart TV Sony OLED del 2022 a 900 euro in meno, grazie a un taglio di prezzo del 33,34%.

Si tratta nello specifico del modello Sony XR65A80K appartenente alla gamma Bravia XR lanciata nel corso dell’anno corrente. Questo televisore ha un display OLED Ultra HD 4K da 65 pollici, con refresh rate pari a 120Hz e supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision. Lato gaming si trovano VRR e ALLM, mentre il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV e, naturalmente, non può mancare il decoder DVB-T2 per accedere al digitale terrestre di ultima generazione.

Il prezzo di listino è fissato a 2.699 euro ma, per i prossimi giorni, scende a 1.799 euro. Attenzione però alla offerta speciale online: fino al 16 novembre 2022, acquistando questo smart TV Sony OLED tramite il sito di Mediaworld si ottiene uno sconto extra del 5% al momento dell’inserimento nel carrello. Insomma, il prezzo finale è in realtà pari a 1.709,05 euro. La consegna, inoltre, è gratuita e avviene in circa una settimana.

Tra le altre promozioni di questo periodo sui televisori abbiamo segnalato anche uno smart TV Samsung 4K a metà prezzo su Amazon.