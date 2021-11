Black Friday Mediaworld: ultime ore di sconti su Apple Watch e altri smartwatch

Il secondo volantino Mediaworld dedicato al Black Friday sta per giungere alla sua conclusione, fissata per le 23:59 di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Per queste ultime ore di promozioni, in attesa della nuova lista, vediamo quindi i tagli di prezzo su Apple Watch e altri smartwatch di marchi come Xiaomi, Huawei e Garmin.

Come da nostra tradizione procediamo in ordine di prezzo, partendo dal modello Xiaomi Mi Watch Lite in colorazione nera, disponibile a 39,99 Euro anziché 69,99 Euro. Si tratta di uno smartwatch con schermo LCD touchscreen da 1,4 pollici con risoluzione pari a 320 x 320 pixel, accelerometro, bussola, barometro, sensore di frequenza cardiaca, GPS e 11 modalità di allenamento, oltre al monitoraggio del sonno. Il tutto è gestito da una batteria da 230 mAh con ricarica in 2 ore e autonomia di 9 giorni.

Sempre a 39,99 Euro, ma al posto di 59,99 Euro, troviamo la smartband Huawei Band 6 in versione Sakura Pink. In questo caso troviamo uno schermo touchscreen AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194x368 pixel, accelerometro, sensore di frequenza cardiaca, monitoraggio SpO2 e del sonno, oltre al tracciamento dell’attività fisica quotidiana. La batteria, invece, è da 180 mAh con ricarica in circa 65 minuti. Come il dispositivo precedente, resiste sott’acqua fino a 5 ATM.

Salendo vertiginosamente con i costi troviamo Apple Watch Series 3 GPS in colorazione nera e con cassa da 38mm a 179 Euro anziché 229 Euro. Qui si presenta un display OLED Retina con risoluzione pari a 272x340 pixel, supporto a Wi-Fi e GPS, dotazione di microfono e speaker, cardiofrequenzimetro, giroscopio, resistenza sott’acqua fino a 5 ATM e autonomia di 18 ore. Il sistema operativo all’avvio è, invece, watchOS 5.

Chiude l’elenco un prodotto più sportivo, ovvero Garmin Vivoactive 4 scontato da 299,99 Euro a 229,99 Euro. Si tratta di uno smartwatch con display da 1,3 pollici, sistema operativo Garmin Connect IQ, supporto a Wi-Fi, GPS (GLONASS, Galileo), sensore Pulse 0x per monitorare lo stato di forma e gli allenamenti e compatibilità con più di 20 profili sportivi preimpostati. Non manca l’analisi avanzata del sonno, il cardiofrequenzimetro e feature esclusive accessibili tramite Connect IQ Store. L’autonomia è invece pari a 8 giorni.

