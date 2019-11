Black Friday Microsoft: oltre il 40% di sconto su Xbox e la linea Surface

Microsoft ha annunciato oggi le offerte del Black Friday di quest'anno, che come sempre interessano gran parte del proprio listino di prodotti. Fino al 2 Dicembre sul Microsoft Store sarà possibile godere di tanti sconti, che permettono di risparmiare fino al 40% sulla gamma Surface ed Xbox.

Da oggi, lunedì 25 Novembre, fino alla prossima settimana sarà possibile accedere ad un'ampia gamma di promozioni.

Per gli amenti del 2-in1, il Surface Pro 7 con processore Intel Core di decima generazione, può essere acquistato a 799 Euro al posto di 1.069 Euro, con uno sconto fino a 390 Euro. E' possibile anche portare a casa il bundle che include il Surface Go, Surface Pen e Surface Type Cover a 599 Euro invece di 863 Euro, per un risparmio del 30%.

Ma non è tutto, per il Microsoft Store in occasione del Black Store offre due promozioni anche su Surface Laptop 3, che è disponibile a 999 Euro al posto di 1169 Euro, e sul Surface Book 2, che passa fino a 1000 Euro.

Fino al 3 Gennaio 2020 inoltre sarà disponibile un programma di garanzia che consente di acquistare dispositivi ed accessori per i Surface al miglior prezzo del mercato. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Per coloro che intendono acquistare una Xbox, la Xbox One X è disponibile al prezzo di 349 Euro, mentre Xbox One S a 199 Euro invece di 299 Euro. E' anche disponibile un pacchetto che include Xbox One S All-Digital Edition da 1 TB e i titoli Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3 a soli 129 € invece di 229 €.

In più, sino al 2 dicembre, il Black Friday di Xbox, solo sul Microsoft Store, offre fino al 60% di sconto su giochi digitali, i primi tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1€ e offerte sugli accessori: fare il pieno di videogiochi non è mai stato così conveniente.