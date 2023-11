Black Friday Motorola: sconti da Unieuro, Mediaworld ed Euronics

Anche Motorola prende parte al Black Friday 2023, con una serie di promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti. Il produttore, nello specifico, consente di acquistare a prezzi ridotti diversi modelli di smartphone in vendita presso le catene di distribuzione Unieuro, Mediaworld ed Euronics. Vediamo quali sono.

Partendo dagli sconti di Unieuro, segnaliamo che il Motorola moto G32 nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage è disponibile in offerta a 149,99 Euro, in calo del 34% rispetto ai 229,90 Euro di listino. In sconto anche il Motorola Moto G84, che nella variante con 12GB di RAM e 256 gigabyte di memoria può essere acquistato a 249,90 Euro rispetto ai 269,90 Euro di listino.

Il Motorola Moto G84, nella variante con 256 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a prezzi ridotto anche da Mediaworld, a 249 Euro.

Infine, ci è stato segnalato che dal 23 al 27 Novembre 2023 da Euronics sarà disponibile a prezzo ridotto, a 299 Euro, il nuovo Motorola Edge 40 che è stato presentato qualche mese fa.