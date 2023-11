Black Friday MSI 2023, c'è anche un Desktop completo con RTX 4000

Se siete alla ricerca di un PC da gaming, potrebbe essere arrivato il momento giusto. Nel corso delle offerte dedicate al venerdì nero, MSI propone il suo MAG INFINITE S3 13NUD-880IT con una cospicua riduzione di prezzo.

Si tratta di un PC desktop da gioco di ultima generazione e configurabile. La build specifica che troverete in offerta è composta da un processore Raptor Lake di tredicesima generazione, l'Intel Core i5-13400F, accompagnato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

Lato memoria, a bordo troviamo 16 GB di RAM DDR5 e uno spazio di archiviazione fino a 1 TB su unità a stato solido PCIe Gen4.

Si tratta di una combinazione pensata per offrire il meglio in FullHD con Ray Tracing, che permette tra le altre cose di sfruttare tutte le nuove tecnologie di NVIDIA basate sull'Intelligenza Artificiale, incluse nel pacchetto DLSS 3.

Tra queste, il classico upscaler DLSS, la tecnologia di Frame Generation con Optical Flow per aumentare esponenzialmente gli FPS e la più recente Ray Reconstruction del DLSS 3.5.

Negli ultimi trenta giorni, il prezzo più basso è stato di 1.899 euro. Solo nel corso del Black Friday 2023, però, il MAG INFINITE S3 13NUD-880IT può essere acquistato a 1.499 euro. Dopo l'acquisto ricordatevi anche di passare sulla pagina dell'iniziativa MSI Shout Out, che vi consentirà di riscattare un buono di 30 dollari su Steam.