Black Friday MSI, 29% di sconto sui PC business e desktop con Ryzen 3 ed Intel i5

C’è ancora spazio per MSI in questo Black Friday 2021, con un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti. In questa notizia ci soffermiamo su due PC desktop che vengono proposti a prezzi molto interessanti, grazie a riduzioni dei costi che arrivano anche al 29%.

Il PRO DP21, con processore intel Core i5-11400, 8 gigabyte di RAM DDR4 3200 MHz, SSD da 256 gigabyte e scheda grafica condivisa, può essere acquistato a 579,99 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 769,99 Euro di listino. Si tratta di un PC adatto sia al comparto business che casalingo, ed è caratterizzato da uno chassis compatto da soli 2,3 litri che lo rende l’ideale anche da portare ovunque si desidera.

Disponibile a prezzo ridotto, a 499,99 Euro piuttosto che 699,99 Euro, anche il PRO DP20Z, un altro PC desktop e business con processore AMD Ryzen 3 5300G, 8 gigabyte di RAM DDR4 3200 MHz, scheda grafica condivisa ed SSD da 256 gigabyte.

Su entrambi i PC troviamo Windows 10 Home come sistema operativo, ed a differenziarli è sostanzialmente il processore. Anche quest’ultimo infatti è racchiuso in uno chassis di soli 2,6 litri che permette agli utenti di portarlo ovunque vogliano.

Ancora una volta, vi rimandiamo alla pagina delle offerte del Black Friday 2021 di MSI per tutti i dettagli sulle promozioni in corso.