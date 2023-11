Black Friday MSI: braccio MSI Dual Monitor in regalo sull'acquisto di due monitor

Il Black Friday di MSI non abbraccia solo i PC desktop ed i monitor di cui abbiamo parlato su queste pagine. Il produttore infatti propone un'offerta molto interessante sull'acquisto di due monitor.

Nella fattispecie, fino al 30 Novembre 2023 acquistando due monitor tra quelli compatibili, si otterrà in regalo un braccio MSI Dual Monitor gratuito. Come leggiamo direttamente sul sito web, i due monitor acquistati devono essere da 27 pollici, mentre per il redeem si avrà tempo fino al 7 Dicembre 2023.

Sono compatibili i seguenti monitor da gaming:

Optix MAG274QRF QD

G2712

G272QPF

G272C

G2722

G27C4X

MAG 274UPF

G27C5 E2

A questi, si deve abbinare l'acquisto di uno dei seguenti modelli:

Modern MD272QPW

PRO MP273QP

Modern MD271P

Modern MD271PW

Modern MD272PW

Modern MD272QP

PRO MP273QV

PRO MP271CA

PRO MP273W

Modern MD272P

Modern MD271CP

Per riscattare il braccio è necessario registrarsi ed accedere all'MSI Member Center, registrare il prodotto caricando la prova d'acquisto e quindi attendere l'approvazione. MSI provvederà a confermare la richiesta entro 14-21 giorni e quindi procederà con la consegna del braccio.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito di MSI.