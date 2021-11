Black Friday MSI: sconto del 25% su alcuni modelli di schede madri

Il Black Friday 2021 di MSI continua anche oggi, sul proprio store ufficiali e dopo aver riportato le offerte sui monitor, ci spostiamo su un altro comparto che da sempre interessa i nostri utenti: le schede madri. Il marchio asiatico infatti consente di risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino.

Partendo dalla MAG X570S TORPED MAX, troviamo una scheda tecnica di questo tipo:

Socket AM4

4 slot DDR4

17 porte USB

2 slot M.2

Il tutto ad un prezzo di 229 Euro, il 15% in meno rispetto ai 269,99 Euro di listino.

In offerta troviamo anche la MAG Z590 TOMAHAWK WIFI, che sfoggia queste specifiche:

Socket LGA 1200

4 slot DDR4-5333 MHz

15 porte USB

3 slot M.2

In questo caso la riduzione è del 24% ed è disponibile a 229 Euro, rispetto ai 299,99 Euro precedenti.

Infine, segnaliamo la promozione del 25% sulla scheda madre MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, su cui troviamo le seguenti specifiche:

Socket LGA 1200

4 slot DDR4-5200 MHz

17 porte USB

3 slot M.2

Il prezzo proposto da MSI in occasione del Black Friday è di 299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399,99 Euro di listino, per un risparmio netto di 100 Euro.

La lista completa delle offerte del Black Friday di MSI può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Effettuando l’acquisto sullo store di MSI si può godere della spedizione gratuita per gli importi maggiori di 79 Euro, la possibilità di effettuare il ritiro presso un punto di vendita ed il supporto in 2 ore con chiamata a carico di MSI.