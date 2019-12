Black Friday da record per Amazon: registrati 37 ordini al secondo!

Terminato il Black Friday, Amazon ha diffuso i dati più rilevanti del weekend appena concluso, che ha incoronato il Cyber Monday la giornata di shopping di maggior successo nella storia dell'azienda in base al numero di articoli ordinati a livello globale.

Di seguito alcune curiosità rilevanti del fine settimana:

I clienti di tutto il mondo hanno acquistato più giocattoli che mai durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday di quest’anno, messi insieme. Tra le decine di milioni di giocattoli acquistati in questo periodo, i bestseller includono LEGO Star Wars Castello di Darth Vader, Monopoly Edizione Disney Frozen 2 e giochi Hasbro tra cui Jenga, Indovina Chi e Candy Land Il Regno delle Dolci Avventure.

Il Cyber ​​Monday è stata la giornata di shopping di maggior successo per Amazon Fashion in tutto il mondo, con più prodotti acquistati che in qualsiasi altro singolo giorno nella storia dell’azienda. I bestseller includono Cappello Carhartt da uomo in acrilico e la felpa da uomo di Champion.

I clienti Amazon in tutto il mondo hanno ordinato più di 25 milioni di dispositivi profotti per la casa durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday messi insieme.

I clienti di tutto il mondo hanno acquistato oltre 4 milioni di prodotti di bellezza durante questo Cyber ​​Monday rispetto allo scorso anno. Tra i prodotti più acquistati ci sono Soazzolino Elettrico Oral-B Genius Pro 900, confezione regali Oli Essenziali Lagunamoon e il Mascara di L'Oreal Paris Voluminous Makeup Lash Paradise.

Le categorie più vendute in tutto il mondo includono Giocattoli, casa, moda, salute e cura della persona.

I partner di vendita, principalmente piccole e medie imprese, hanno venduto più prodotti durante questo Cyber Monday che in qualsiasi altro periodo di 24 ore nella storia dell’azienda.

Ottimo andamento anche per i dispositivi Amazon:

Durante questo fine settimana i clienti hanno acquistato un numero record di dispositivi Amazon a livello globale.

I clienti Amazon in tutto il mondo hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon rispetto allo stesso periodo dell’anno nel 2018, inclusi i dispositivi Echo, i dispositivi Fire TV, i dispositivi Kindle, e i tablet Fire.

È stato un weekend di shopping natalizio da record per i dispositivi per la casa intelligente su Amazon a livello globale. I clienti hanno acquistato milioni di dispositivi per la domotica, tra cui iRobot Roomba 675 Robot, Furbo Dog Camera e Wemo Mini Smart Plug.

I dispositivi Amazon più venduti a livello globale sono stati Echo Dot e Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa.

Durante il Black Friday Amazon ha stimato risparmi per milioni di Euro sui regali di Natale ed altre categorie di prodotte. Il Venerdì Nero dello Shopping è stata la giornata a più intenso traffico in termini di unità ordinate, con oltre 37 ordini al secondo in media.

Le categorie più popolari sono state Giocattoli con Giochi di società; Casa con lampadine intelligenti/Candele profumate/Stendibiancheria; Elettronica di consumo (Wireless) con Cellulari, cuffie bluetooth e Smart Watch e schede di memoria: Cura della casa (Cucina): aspirapolveri robot e aspirapolveri senza fili.

Tra i prodotti più ordinati su Amazon Italia durante il Black Friday figurano Amazon Echo Dot (3° generazione), Carta Igienica Scottonelle, Capsule di Caffè Borbone Respresso, lampada Juventus Club 3D, Spazzolino Elettrico Oral-B Crossaction, Lampadine LED Connesse Philips Lighting Hue White, Taboo gioco in scatola Hasbro Gaming, Ghd Gold Professional Styler Piastra professionale per capelli.

Tra Milano e Roma invece il prodotto più venduto su Amazon Prime Now è stata l'Acqua Sant'Anna Naturale.

Durante il Cyber Monday invece il maggior numero di acquisti è stato registrato dalle Cuffie Bluetooth HOMSCAM, Oral-B Smart 4 CrossAction Spazzolino Elettrico, capsule Caffè Borbone Respresso, FIFA 20 per PlayStation 4, Play-Doh La Pizzeria, Yankee Candle Candela Giara Grande Christmas Cookie.