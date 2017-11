Black Friday da record per iPhone X: vendute sei milioni di unità!

Nonostante le poche offerte proposte dai vari distributori, iPhone X è stato stabilmente tra i prodotti tecnologici più venduti nel corso di tutto il weekend.

Secondo Jun Zhang, l'analista di Rosenblatt China Technology, Apple avrebbe venduto circa sei milioni di iPhone X nel corso di tutto il fine settimana, il tutto su un totale di quindici milioni di iPhone venduti a livello mondiale.

Il nuovo cellulare della compagnia di Cupertino, quindi, si conferma già il modello più popolare di tutta la gamma, anche per l'effetto novità.

Estremamente interessante è il fatto che gli utenti sembrano essere maggiormente interessati al modello da 256 gigabyte piuttosto che a quello base con memoria interna da 64 gigabyte. Una scelta giustificata dal fatto che, anche a livello fotografico, le immagini acquisite dal cellulare, vista la lente più potente, richiedono un maggiore spazio di archiviazione.

Si tratta di una buona notizia per Apple, dal momento che il modello da 256 gigabyte ha un prezzo più elevato di quello da 64 gigabyte, il che si traduce in entrate maggiori per la compagnia di Tim Cook, che può sorridere da queste stime.

Attualmente, i tempi di spedizione per iPhone X sono scesi drasticamente, ma non a causa della scarsa domanda. I partner produttivi, infatti, avrebbero aumentato la resa, aumentando la disponibilità.