Black Friday Samsung: buoni sconto per Galaxy S8 Plus, Gear Sport e Tab S3

Anche, come gli altri produttori di smartphone e prodotti d’elettronica, ha deciso di aderire al, lanciando una serie di offerte che saranno valide da domani, 24 Novembre, fino a lunedì 27.

Attenzione però, perchè come esplicitamente indicato nella pagina aperta sul sito ufficiale italiano, le promozioni saranno riservate solo ai Samsung Members, che attraverso l’apposita promozione potranno accedere alle numerose offerte riservate per gli italiani dal produttore asiatico.

Il tutto si articolerà attraverso un buono sconto, che consentirà di acquistare a prezzi scontati (non sappiamo l’ammontare, almeno al momento) un dispositivo a scelta tra il Galaxy Tab S3, il Galaxy S8 Plus in versione dual SIM, ed il Gear Sport.

Una volta ricevuto il codice promozionale, non si dovrà fare altro che inserirlo nell’apposito campo e cliccare sul tasto applica. Il voucher potrà essere applicato solo ad un ordine, sui prodotti disponibili entro e non oltre il 27 Novembre.