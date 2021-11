Il Black Friday sorride ad Apple: venduti 10 milioni di iPhone nel weekend

Nonostante i problemi di approvvigionamento con iPhone 13, il Black Friday sorride ad Apple. Secondo gli analisti di Wedbush Securities, infatti, lo scorso fine settimana Apple è riuscita a vendere più di 10 milioni di iPhone.

Nel rapporto non viene specificato qual è stato il modello più popolare, ma secondo Wedbush entro la fine di dicembre saranno circa 40 milioni gli smartphone venduti.

I negozi Apple però nonostante ciò continuano a soffrire lo shortage, che riguarda principalmente iPhone 13 Pro (qui trovate la nostra recensione di iPhone 13 Pro): questa versione ha una domanda che supera l'offerta di circa il 15% ed i tempi di attesa si allungano per settimane. Secondo i calcoli, Apple nel quarto trimestre dell'anno può vendere più di 80 milioni di iPhone a livello mondiale, di cui 15 milioni solo nella Cina.

Nei mesi a venire però la situazione dovrebbe normalizzarsi e la domanda sarà in grado di incontrare l'offerta.

In termini di entrate, nell'anno fiscale 2022 (che ha preso il via ad Ottobre) le vendite della divisione indossabili (in cui rientrano le AirPods e gli Apple Watch) rappresenteranno il 5% delle entrate totali. Apple, nello specifico, potrebbe vendere quasi 100 milioni di AirPod nei prossimi 12 mesi.

Non è chiaro che tipo di riscontro abbia avuto l'iPhone 13 in Italia durante il Black Friday 2021.