Black Friday TIM, ecco il 2x1 sugli Smartphone: c'è anche il Galaxy Fold4!

Dopo aver passato in rassegna le offerte portabilità TIM per novembre 2022, torniamo a parlare dell'operatore blu nazionale per scoprire l'esplosiva promozione 2x1 sugli smartphone, letteralmente un "prendi 2 paghi 1", applicato ai dispositivi proposti da TIM.

La promozione, lanciata esattamente il 14 novembre 2022, rientra nel Black Friday TIM e prevede uno smartphone senza costi aggiuntivi in seguito all'acquisto di uno dei modelli selezionati.

Per esempio, con l'acquisto a rate di un pieghevole Samsung tra Galaxy Fold4 o Flip4, oppure di uno dei tre Samsung Galaxy S22, sarà possibile ottenere un ulteriore Samsung, vale a dire il Galaxy A13, del valore di 179,00 euro, senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione è valida anche per altri brand. Con lo Xiaomi 12T Pro sarà possibile avere uno Xiaomi Redmi 9AT, mentre con il Motorola Edge 30 Neo un Motorola e22.

L'iniziativa, spiega l'operatore, è rivolta sia a chi è già cliente che a chi intende cambiare gestore di telefonia mobile, e sarà valida fino al 1 dicembre 2022 sia nei negozi TIM che online. Con TIM Rivaluta Smartphone, oltretutto, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto restituendo uno smartphone usato.

Sul sito ufficiale TIM troverete tutte le informazioni del caso e la lista completa dei prodotti interessati da questa nuova tornata di offerte. Se volete scoprire cosa hanno in serbo anche i principali negozi di elettronica ed eshop, suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra pagina dedicata al Black Friday 2022.