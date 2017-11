Black Friday Trony: 25% di sconto su tutto fino al 26 Novembre

Trony, come le altre grosse catene di distribuzione d’elettronica del nostro paese, ha annunciato la promozione per il Black Friday 2017, che sarà valida da domani 24 Novembre fino a domenica 26, ma solo nei punti vendita.

Gli utenti, infratti, avranno diritto al 25% di sconto su acquisti pari o superiori a 499 Euro.

Come si può leggere nella pagina dedicata, pubblicata sul sito web, rientreranno nella promozione solo i prodotti dei brand indicati nel regolamento allegato, ed è rivolta esclusivamente a clienti privati e possessori di partita IVA.

La promozione non è cumulabile con altri promozioni in corso, e non potranno essere utilizzati Buoni Acquisto Trony del Catalogo Fan.

Abbiamo dato un rapido sguardo ai marchi che rientrano nella promozione, e tra tutti spiccano gli smartphone Honor, Huawei, LG e Samsung, mentre sono esclusi dalla promozione i cellulare brandizzati (ad esempio Vodafone, TIM, H3G e Wind).

Il regolamento completo, con i relativi punti vendita che aderiscono all’iniziativa ed i brand, è disponibile a questo indirizzo.