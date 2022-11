Black Friday Trony, ultimi giorni: TV Samsung 4K disponibile a 500 euro in meno

Se ieri abbiamo parlato del Samsung Galaxy Watch4 Classic a un prezzo speciale da Trony nel contesto del volantino del Black Friday 2022, ancora disponibile presso la catena di negozi italiana, oggi vi proporremo in queste pagine uno smart TV Samsung 4K del 2022 a 500 euro in meno.

L’iniziativa promozionale sta per giungere al termine, data la conclusione fissata a domani 30 novembre 2022. Per tale ragione, se state cercando un nuovo televisore è meglio cogliere questa occasione specifica: si tratta del TV Samsung UE75BU8070, caratterizzato da un display Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 75 pollici. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HDR, HLG e Dynamic Crystal Color per colori più vibranti. Lato audio figura la codifica Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen. Naturalmente, c’è il decoder DVB-T2 già integrato.

Il prezzo di listino di questo televisore è pari a 1.499 euro, ma Trony lo abbassa a 999 euro per queste ultime giornate del mese di novembre 2022. Nel prezzo citato non risultano incluse le spese di spedizione, stimate da Trony a 59,99 euro con consegna al piano inclusa. Il pagamento può essere poi effettuato in tre rate senza interessi con Klarna o, altrimenti, con il piano a più mensilità proposto da Findomestic e Agos Ducato.

Tra le altre promozioni di giornata abbiamo poi visto il lancio del volantino Star Days da Euronics.