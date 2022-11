Black Friday Trony, grande offerta su smart TV Samsung Neo QLED 2022

Con il lancio del Black Friday Online da Trony è possibile acquistare moltissimi prodotti tech, d’elettronica e informatica, in offerta presso la catena di negozi italiana. Di seguito troverete, a tale proposito, un TV Samsung Neo QLED da 43” in sconto a 500 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Si tratta per l’esattezza del modello Samsung QE43QN90B, smart TV introdotto nel 2022 nel catalogo del marchio sudcoreano e caratterizzato da un pannello Neo QLED 4K dalla diagonale pari a 43 pollici. Tra le tecnologie supportate figurano il Quantum HDR proprietario per migliorare la brillantezza dei colori, la codifica Dolby Atmos lato audio, refresh rate variabile fino a 144 Hz per il gaming ultrafluido grazie a Motion Xcelerator Turbo Pro e sistema operativo Tizen. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

Il prezzo di listino è pari a 1.299 euro ma, presso Trony, scende a 799 euro con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna e spese di spedizione a partire da 14,99 euro da pagare a parte. In alternativa a Klarna è possibile optare per il pagamento in più mensilità con Findomestic o Agos Ducato.

Parlando sempre di televisori di ultima generazione in sconto, ecco le migliori offerte Amazon su TV QLED e OLED.