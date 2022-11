Parte il Black Friday di Trony: sconti fino al 30 Novembre 2022 col nuovo volantino

Parte oggi anche il volantino del Black Friday 2022 di Trony, che sarà attivo fino al 30 Novembre e propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica.

Partendo dagli smartphone, il Samsung Galaxy S22 Ultra iene proposto ad 899 Euro, con uno sconto del 29% rispetto ai 1279 Euro di listino, mentre il Galaxy S22+ passa a 729 Euro dai 1079 Euro di listino, con un risparmio del 32%. Sempre fronte Samsung, segnaliamo il Galaxy Watch4 Classic a 199 Euro nella versione con cassa da 46mm e 179 Euro per quella da 42mm.

Lo Xiaomi 12T invece è disponibile a 599 Euro, il 7% in meno rispetto ai 649 Euro imposti dal produttore.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo il MacBook Air M1 da 256 gigabyte a 999 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1289 Euro di listino. Apple Watch SE GPS Only da 44mm è disponibile a 299 Euro, mentre il modello da 40mm passa a 279 Euro.

Fronte TV, il Sony OLED XR65A83K da 65 pollici viene proposto a 1899 Euro, il Samsung QLED QE65Q70B da 65 pollici può essere portato a casa a 999 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1299 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.