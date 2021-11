Black Friday Unieuro: 5 smart TV 4K DVB-T2 a prezzi folli, fino 900 Euro in meno

In occasione del Manà Manà Black Friday lanciato da Unieuro e valido fino all’11 novembre 2021, la catena di negozi ha deciso di proporre diversi smart TV 4K DVB-T2 a prezzi stracciati. Si parla, pensate un po’, di tagli fino a 900 Euro sul listino per televisori di marchi come Samsung e LG, specialmente top di gamma.

Proseguendo come da nostra prassi per ordine di prezzo, troviamo innanzitutto lo smart TV Samsung Series 6 QE55Q60A 2021 a 699 Euro al posto di 1.049 Euro. Qui figura un pannello QLED Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) da 55 pollici con supporto alla tecnologie video HDR10+ e allo standard audio Dolby Digital Plus. Ovviamente, come per il resto dei dispositivi che citeremo in questa occasione, non manca il supporto agli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare.

Segue quindi Samsung Series 8 QE55Q80A 2021, modello proposto a 899,90 Euro anziché 1.499 Euro e dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici. Come il televisore precedente, anche in questo caso c’è il supporto alla tecnologia High Dynamic Range 10+ e al decoder audio Dolby Digital Plus. Anche il sistema operativo è il medesimo, ovvero la piattaforma proprietaria Tizen. Le differenze si notano nel supporto ad AMD FreeSync e nella dotazione di più porte HDMI. Se preferite una diagonale maggiore, Unieuro sconta anche il “fratello” Samsung Series 8 QE65Q80A 2021, TV identico eccetto per il pannello da 65 pollici, venduto a 1.099 Euro anziché 1.999 Euro.

Chiude la lista di televisori Samsung il modello Neo QLED QE50QN90A 2021 che scende da 1.799 Euro a 1.399 Euro. Questo smart TV presenta un display Neo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto a HLG, HDR 10+ e AMD FreeSync, oltre che allo standard audio Dolby Digital Plus.

Infine, proponiamo il televisore LG 75UP75006LC 2021 scontato da 1.399 Euro a 949 Euro. Lo schermo in dotazione è un LED Ultra HD 4K da 75 pollici con HLG, HDR10 e, lato audio, il formato Dolby Digital base. Mancano invece tecnologie avanzate per il gaming come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. Il sistema operativo, infine, è WebOS 6.0.

Nella giornata di oggi hanno preso il via anche le Super Offerte del Black Friday Unieuro, sconti aggiuntivi che saranno validi fino al 10 novembre 2021.