Black Friday Unieuro: in arrivo offerte su Apple, TV, smartphone e PC

E' ufficialmente iniziata anche sul sito di Unieuro la marcia d'avvicinamento al Black Friday 2019. La catena di distribuzione ha già predisposto un'apposita pagina per fare il punto sulle offerte che proporrà agli utenti il prossimo mese.

Data Black Friday 2019

Come sempre, il Black Friday si tiene nell'ultimo venerdì di Novembre e dà il via alla stagione natalizia. Quest'anno ricade venerdì 29 Novembre 2019, quando sullo store di Unieuro saranno disponibili tante offerte su tutte le categorie di prodotti.

Nella pagina la catena sottolinea che "il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti un’esperienza immersiva e folle, paragonabile a quella che si verifica negli USA, con la differenza che noi dedicheremo pari attenzione tanto ai punti vendita quanto alla sezione online, così da consentire anche a chi non può recarsi in un negozio di approfittare di tutte le offerte del venerdì nero".

Offerte Black Friday 2019 Unieuro

Scendendo nel dettaglio, Unieuro ha diviso le offerte per categorie.

Partendo dal Black Friday Apple, fa riferimento alla possibilità di acquistare un nuovo iPhone a prezzo scontato, ma in generale sostiene che tutti i fan della major di Cupertino potranno accedere ad una serie di sconti imperdibili su vari prodotti.

Dal fronte dei computer, durante il Black Friday sarà possibile trovare tantissimi prodotti a prezzi imbattibili: nell'articolo si fa riferimento ad occasioni su PC e notebook.

Non potranno mancare all'appello gli smartphone di brand come Huawei e Samsung, ma si parla anche di offerte su accessori per i dispositivi.

Infine, Unieuro parla anche di televisori LG e Samsung e della possibilità di "acquistare una nuova TV ad un prezzo incredibile".

Insomma, bisogna solo puntare gli orologi ed i calendari.