Black Friday Unieuro: Samsung Galaxy Z Fold3 a 400 Euro in meno, ma c'è voucher extra!

In occasione delle Super Offerte del Black Friday Unieuro valide fino al 10 novembre prossimo, la catena di distribuzione propone tantissimi prodotti in offerta tra cui, in particolare, lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 a 400 Euro in meno. Si tratta di una promozione imperdibile per chi vuole provare con mano i foldable.

Partiamo subito analizzando il dispositivo mobile: si tratta dell’ultimo modello ammiraglia prodotto dal colosso sudcoreano per la serie Galaxy Z Fold. Esso giunge con uno schermo principale Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con refresh rate di 120Hz e supporto a HDR10+, e uno schermo secondario Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione 2268 x 832. Per il comparto fotocamera, invece, si parla di tre sensori posteriori (12 MP grandangolare + 12 MP telephoto + 12 MP macro) e singola under-display da 4 MP per i selfie; esternamente, invece, si trova un sensore da 10 MP.

Sotto la scocca figurano il chipset Qualcomm Snapdragon 888 da 2,84 GHz con modem 5G integrato, assieme a una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W cablata e 11W wireless, 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile con microSD. Si nota oltretutto la resistenza all’acqua IPX8, il supporto alla S-Pen e la presenza di un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Come specificato in apertura, il prezzo scende di 400 Euro da 1.849 Euro a 1.499 Euro. Si tratta di un taglio del 18% che non va assolutamente sottovalutato. In aggiunta, inserendo nel carrello il codice 200FOLD si potrà godere del voucher sconto di 200 Euro, ma si può anche ottenere fino a 900 Euro consegnando uno smartphone usato. Tuttavia, queste promozioni aggiuntive varranno solamente fino alla serata di oggi, 7 novembre 2021.

In precedenza abbiamo anche segnalato un MacBook Air M1 in sconto del 21% da Unieuro.