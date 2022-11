Black Friday Unieuro, bundle GoPro HERO10 disponibile a 150 euro in meno

Nel contesto del volantino Black Friday 2022 di Unieuro non si trovano soltanto Samsung Galaxy Buds2 e Watch4 a prezzi stracciati. Anzi, una delle promozioni più interessanti riguarda un bundle completo di GoPro HERO10 Black a 150 euro in meno: vediamo cosa è incluso oltre alla famosa action cam.

Anzitutto vediamo le specifiche della GoPro HERO10 Black: essa ha il chip GP2, tecnologia HyperSmooth 4.0 e sensore da 23 MP in grado di registrare video fino alla risoluzione 5,3K a 60 FPS. Il pannello posteriore da 2,27 pollici è touchscreen, e non manca anteriormente un modulo di dialogo compatto da 1,4”. La batteria è da 1.720 mAh e può essere rimossa facilmente. Se siete particolarmente interessati a scoprire il dispositivo, vi rimandiamo alla recensione di GoPro HERO 10.

Nel bundle assieme alla action cam risultano incluse due batterie, kit per montaggio su varie superfici, custodia brandizzata GoPro e un piccolo treppiede utilizzabile anche per i vlog quando chiuso. Il prezzo di questo pacchetto è pari a 399,90 euro al posto di 549,90 euro, ovvero il 27% in meno rispetto al listino. Il pagamento può essere effettuato in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita. La promozione, ad ogni modo, è valida anche presso i punti vendita Unieuro.

Se invece siete interessati all’ultima generazione della action cam, vi rimandiamo alla recensione di GoPro HERO 11.