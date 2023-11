Il Black Friday di Unieuro continua: nuove incredibili offerte fino al 22 Novembre

Unieuro rinnova gli sconti del Black Friday “Bello Bello” del 2023 con un nuovo volantino che sarà attivo fino al prossimo 22 Novembre, su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il Google Pixel 7a è disponibile in offerta a 429 Euro, il 13% in meno rispetto ai 498 Euro di listino, ma in sconto segnaliamo anche le AirPods di Apple di seconda generazione, a 119 Euro, in calo dai 149 Euro imposti dal produttore. Le AirPods di terza generazione invece passano a 169 Euro, dai 199 Euro precedenti.

In sconto anche il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, a 119,99 Euro, 80 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 199,99 Euro. Degna di nota anche la riduzione proposta sul Samsung Galaxy S23 Ultra con display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED, a 999 Euro rispetto ai 1479 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 12 nella variante da 256 gigabyte è disponibile a 169,99 Euro, in calo dai 229,90 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con chip M2, che è disponibile a 1149 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1349 Euro di listino. Cala, seppur di poco, anche il prezzo di iPhone 15 da 128 gigabyte, che passa ad 899 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 979 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.