Black Friday Unieuro, crolla il prezzo di un TV 4K OLED Samsung: c'è anche rimborso

Andando oltre all'iniziativa Black Friday di Comet, torniamo a soffermarci sugli sconti in ambito tech lanciati dalle principali catene. Questa volta è Unieuro ad attirare l'attenzione, in quanto sono state avviate promozioni importanti su un TV OLED 4K di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung Series 9 QE65S95B, che è uscito nel corso del 2022 e dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici, viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.949,25 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che precedentemente il costo ammontava a 3.499 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 44%. A conti fatti, lo sconto di base è di 1.549.75 euro.

Non è però finita qui, in quanto da un banner che compare sul portale Unieuro si comprende che fino al 4 dicembre 2022 sarà possibile ottenere un rimborso. A tal proposito, nel regolamento ufficiale dell'iniziativa si legge che per il modello QE65S95BATXZT il valore del rimborso è pari a 300 euro. Insomma, capite bene che, nell'ambito del Black Friday Unieuro, sono state lanciate due promozioni non di poco conto. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che su Amazon Italia il televisore costa adesso 1.949 euro, così come da MediaWorld il prezzo è di 1.949 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul televisore. Al netto di questo, se volete restare aggiornati sulle promozioni disponibili, potrebbe interessarvi consultare la pagina riassunto del Black Friday 2022, nonché magari dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.