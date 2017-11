Black Friday Unieuro: ecco i prodotti Apple in offerta

nella giornata di oggi ha provveduto ad aggiornare la pagina relativa agli sconti lanciati in occasione del, inserendo molti prodotti Apple, alcuni dei quali hanno subito un taglio al prezzo di addirittura il 12%.

Come sicuramente sapranno i più esperti, Apple non è solita proporre molte offerte ai propri utenti, e per questo spesso per trovare i prodotti della Mela a prezzi scontati, bisogna rivolgersi alle grosse catene di distribuzione.

Di seguito vi segnaliamo le offerte proposte dal negozio:

Tra parentesi, come sempre, sono indicati i prezzi precedenti alle offerte.